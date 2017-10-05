Конституционный суд Испании запретил назначенное на понедельник заседание парламента Каталонии

Конституционный суд Испании вынес решение о приостановке назначенного на понедельник заседания парламента Каталонии, на котором местные политики планируют принять постановление о независимости.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщили агентство Reuters и испанский портал издания The Local.

По данным газеты El Pais, постановление Конституционного суда было принято по обращению Каталонской социалистической партии, которая выступает против выхода Каталонии из состава Испании.

1 октября в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходу автономной области из состава Испании. Центральное правительство объявило референдум незаконным и приказало полиции предотвратить его проведение. В стычках с полицией пострадали сотни человек. Тем не менее, как сообщили местные власти, в плебисците приняли участие свыше два млн человек, более 90% из которых проголосовали за независимость.

Ранее власти Испании отвергли вариант переговоров с Каталонией о независимости. Премьер-министр Мариано Рахой подчеркнул, что Мадрид не склонится перед "шантажом" Барселоны. Он призвал каталонских политиков отказаться от намерения объявить в одностороннем порядке о независимости автономии.

Европейский союз признал состоявшийся референдум незаконным и призвал решить конфликт путем переговоров.