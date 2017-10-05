В четверг, 5 октября, в Министерстве культуры Эстонии состоялась пресс-конференция по поводу открытия театрального фестиваля "Золотая Маска в Эстонии 2017".

В ней приняли участие российский театральный режиссер, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, постановщик и хореограф Александр Пепеляев, президент фестиваля и премии "Золотая маска" Игорь Костолевский, министр культуры Эстонии Индрек Саар, вице-мэр по культуре города Таллинна Михаил Кылварт, член Рийгикогу Михаил Корб, художественный руководитель Русского театра Филипп Лось, руководитель проекта "Золотая Маска в Эстонии" Светлана Янчек.

Фестиваль "Золотая Маска в Эстонии" впервые прошел в 2005 году и стал первым зарубежным проектом российского фестиваля. В этом году программа 13-го фестиваля "Золотая Маска в Эстонии" будет показана в Таллинне, Тарту, Нарве и Силламяэ.

Фестиваль привозит лучшие спектакли из России, номинантов и лауреатов премии "Золотая Маска", в том целостном виде, в котором они задуманы и поставлены. Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык.

Традиционно в рамках Фестиваля проходит разнообразная образовательная и просветительская OFF-программа – мастер-классы, творческие встречи, обсуждения, семинары и прочее. Все мероприятия бесплатны для участников и также переводятся на эстонский язык.

Подробная информация о спектаклях находится на сайте фестиваля.

Добавлен видеосюжет корреспондентки "Актуальной камеры" Екатерины Миньковой