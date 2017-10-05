Работающая в Силламяэском порту фирма Silsteve AS получила титул "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа" за запуск контейнерного терминала.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Эстонии.

В сообщении отмечается, что создание контейнерного терминала и запуск регулярной судоходной линии стали существенным скачком в развитии Силламяэского порта, который расширяет транспортные возможности для всех предприятий в Ида-Вирумаа.

Глава йыхвиского представительства Торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв отметил, что терминал удалось запустить, несмотря на большие трудности в транзитном секторе. "Также важно, что открытие нового транспортного канала положительно скажется на ида-вируском предпринимательстве, позволяя быстрее экспортировать свои товары на внешние рынки", - добавил он.

Претендентами на титул также выдвигались добывающее сланец в волости Мяэтагузе VKG Kaevandused OÜ и кохтла-ярвеская мебельная фирма TNC-Components OÜ.

На конкурсе "Ида-Вируские предприятия года 2017" были также объявлены победители еще в шести категориях. Ими стали VR-Koda OÜ (малое предприятие года), Trogar OÜ (туристическое предприятие года), Purtse Pruulikoda OÜ (новичок года), Liisbet Invest OÜ (лучшее применение евросубсидий), TTÜ Virumaa Kolledž (друг предприятий года) и Seiklusmaa TV (молодежная предприимчивость).

В общей сложности на конкурс были представлены кандидатуры более 60 предприятий и учреждений.