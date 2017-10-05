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Маргинализация общества - главная угроза безопасности Финляндии ({{commentsTotal}})

За рубежом
Финляндия. Иллюстративное фото.
Финляндия. Иллюстративное фото. Автор: Giuseppe Milo/CreativeCommons
За рубежом

Согласно отчету, составленному в МВД Финляндии, в ближайшие годы главной угрозой внутренней безопасности Финляндии, на данный момент считающейся самой безопасной страной в мире, станет маргинализация отдельных групп граждан и проистекающая из нее преступность и рост количества радикальных организаций.

Как заявляется в отчете, в последние годы ощущение безопасности среди финнов снизилось, и это, по мнению составителей отчета, имеет большое значение, поскольку террористическая деятельность в целом направлена на то, чтобы усилить у людей чувство уязвимости и использовать их страх с выгодой для террористов, сообщает YLE.

В одобренной госсоветом стратегии внутренней безопасности говорится, что маргинализацию  возможно предотвратить с помощью трудоустройства. Составителей стратегии, тем не менее, беспокоит то, что экономическое благосостояние распределяется неравномерно и работа больше не является гарантией социального благополучия.

Редактор: Артур Тооман



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