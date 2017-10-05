Маргинализация общества - главная угроза безопасности Финляндии

Согласно отчету, составленному в МВД Финляндии, в ближайшие годы главной угрозой внутренней безопасности Финляндии, на данный момент считающейся самой безопасной страной в мире, станет маргинализация отдельных групп граждан и проистекающая из нее преступность и рост количества радикальных организаций.

Как заявляется в отчете, в последние годы ощущение безопасности среди финнов снизилось, и это, по мнению составителей отчета, имеет большое значение, поскольку террористическая деятельность в целом направлена на то, чтобы усилить у людей чувство уязвимости и использовать их страх с выгодой для террористов, сообщает YLE.

В одобренной госсоветом стратегии внутренней безопасности говорится, что маргинализацию возможно предотвратить с помощью трудоустройства. Составителей стратегии, тем не менее, беспокоит то, что экономическое благосостояние распределяется неравномерно и работа больше не является гарантией социального благополучия.