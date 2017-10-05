Дебаты кандидатов в мэры Тарту: в городе не хватает 10 000 мужчин

Главной демографической проблемой Тарту является гендерное неравенство и то, каким образом можно было бы дополнительно привлечь в южноэстонский город 10 000 мужчин.

Такое мнение высказал зампредседателя комиссии по надзору за финансированием партий Каарел Таранд, наблюдавший за дебатами кандидатов в мэры Тарту, которые состоялись на радиостанции Vikerraadio в четверг, 5 октября.

По оценке Таранда, единственным источником пополнения мужского населения Тарту могли бы стать Таллинн и Харьюский уезд.

Кандидат в мэры от "Союза отечества и Res Publica" (IRL) Айвар Рийсалу считает, что мужчин нужно возвращать из-за границы, в первую очередь из Финляндии. С ним согласился кандидат от Консервативной народной партии (EKRE) Индрек Сярг.

По мнению реформиста Урмаса Клааса, для этого следует лучше использовать Тартуский центр профессионального образования, а соцдем Ярно Лаури высказал мнение, что мужчинам нужно предлагать больше рабочих мест.

Кандидат от Центристской партии Ааду Муст отметил в качестве важных факторов структуру экономики, перенос промышленных мощностей ближе к городу и предоставление Тарту возможностей использовать свои ресурсы на благо Эстонии, создавая для этого и рабочие места. "В отсутствие которых способные мужчины как раз и уезжают из Тарту", - резюмировал центрист.

По мнению Юри Кыре из избирательного союза "Для Тарту", повышенная доля женщин в структуре экономики Тарту неизбежна. "Поскольку мы ориентированы на публичный сектор, который предлагает работу в первую очередь женщинам. Это совершенно нормальная ситуация", - сказал он.