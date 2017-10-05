В Нарвском колледже открылась выставка австрийских художников

На выставке представлена 21 работа: живопись, графика, фотография. Можно увидеть работы об истории, географии, культуре, музыке и литературе, спектр очень широкий; от абстрактности к реализму.

На выставке представлены работы следующих художников: Альберт Линдерталер, Ютта Духл, Эдит Рихтер, Марлен Шаумбергер, Бригитта Хаук-Дельмодно, Роланд Оберхолзнер, Карин Пучингер, Регина Риедер, Кристине Тодт, Питер Риедер, Ренате Каммауф, Марианне Эдвалдт, Моника Мария Вейс, Кристиане Потт-Шлагер, Вида Бокал-Нойгебауер, Гарлинде Хохмеир, Габриэль Хелмке-Бекер, Раутгундис Цейсер, Сильвия Мехнерт-Календа, Клаудия Дефранческо, Кристине Ухлиг.

Выставка приурочена к 200-летнему юбилею вхождения Зальцбурга в состав Австрии, 100-летнию Эстонской Республики и 25-летию восстановления дипломатических отношений наших стран.

Помимо австрийских художников, на выставке представлены работы некоторых эстонских художников: Андреса Толтса, Маре Винт, Райта Пряятса, Сирье Эельма, Марье Эксине, Маре Микоф, Тиию Кирсипуу, Рихо Хутт, Келли Валк, Калли Калдре и тд.