"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

Разруха, отчаяние, заколоченные окна, отключенное тепло – кохтла-ярвеские дома буквально умирают. Неужели находятся "предприимчивые" люди, которые не стесняются тянуть из них последнее? Семейную пару – Роланда и Светлану Харьяксов – подозревают в том, что они наживаются на квартирных товариществах, которые и так едва сводят концы с концами.

Многие, кто сталкивались с ними Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Нарве, Таллинне называют Харьяксов чуть ли не мошенниками.

"Инсайт" выяснил, кто они такие и почему их подозревают в махинациях. В основу расследования лег материал журналиста из Ида-Вирумаа Светланы Логиновой, которая считает, что Харьяксы обогащаются за счет квартирных товариществ.

Роланд Харьякс входит в правление квартирного товарищества или является управляющим домов Уус, 9, Уус, 5а, Уус, 11 в Кохтла-Ярве. Его жена Светлана – владелица юридического бюро Harjaks & Partner õigusbüroo и предприятия Harjaks Inkasso. На балансе Harjaks Inkasso десять квартир в шести домах. Семь из них в товариществах, где управляющим или членом правления является ее супруг.

"Все квартиры на Уус, 9 обошлись Harjaks Inkasso недорого, а некоторые и вовсе бесплатно"

Роланд Харьякс помогал фирме своей жены получить квартиры в тех домах, где он входит в правление. Причем делал это зачастую с помощью ее же юридической фирмы, которая оказывала товариществам различные услуги. Очевидно, за их счет.

Пять из этих квартир находятся в доме Уус, 9.

Уус, 9: квартира за 0 евро и неизвестно чей долг

Речь идет о доме с заколоченными окнами и пустующими квартирами. В августе он был опломбирован – это означает, что из-за долгов тепло в этом году, возможно, не дадут. Председателем квартирного товарищества здесь является Роланд Харьякс.

Как считают некоторые жильцы, деньги квартирного товарищества здесь используются в личных интересах, что усугубляет положение этого дома.

Анонимный источник предоставил "Инсайту" пять актов купли-продажи квартир в этом здании. Все квартиры обошлись Harjaks Inkasso недорого, а некоторые и вовсе бесплатно. Например, за квартиру номер 9 Светлана Харьякс заплатила по факту 1 евро, а за квартиру номер 26 – 0 евро.

В 2014 году Роланд Харьякс выселил жильца из 26 квартиры за долги, а недвижимость продал от лица товарищества своей жене.

Долги 26-й квартиры должны перейти новому собственнику. Как пояснил руководитель Союза квартирных товариществ Ида-Вирумаа Пауль Паас, этого требует Закон о квартирных товариществах. Однако не похоже, что Харьяксы оплатили долг. Более того, его сумма увеличилась.

Из акта купли-продажи следует, что квартирное товарищество продало Harjaks Inkasso "чистую" квартиру без долгов. Хотя, очевидно, что у прежнего собственника имелась задолженность перед товариществом.

Квитанция на мертвую женщину и выселенного жильца

"Инсайт" получил в свое распоряжение счета квартир, принадлежащих Harjaks Inkasso.

Согласно квитанции 26-й квартиры, на конец 2015 года долг составлял 4600 евро. А в 2016 году он достиг 4900 евро. Кроме того, второй счет был выставлен на жильца 11 квартиры Сергея Е.

"Буквально накануне выхода сюжета "Инсайта" квартирное товарищество Уус, 9 погасило часть задолженности за отопление. Теперь суммарный долг дома составляет 4144 евро"

Кстати, счета за другие квартиры также были выписаны на других людей, хотя по закону должны выписываться на собственника квартиры. Среди незаконно оформленных счетов была даже квитанция на мертвую женщину и выселенного жильца. "На самом деле, счета должны выписываться на собственника. Обязательства перед товариществом возникают у собственника помещений, а не арендатора", – объяснил Пауль Паас.

На кого вешают долг?

В то же время у дома Уус, 9 имеются большие долги за отопление.

С приходом Харьяксов долг за тепло возрос почти втрое. В 2012 году долг составлял 2626 евро, а в 2013, когда правление возглавил Харьякс – 6207 евро. В 2017 году долг дома составляет уже 7744 евро.

Может ли получится так, что значительная часть этого долга приходится на квартиры Harjaks Inkasso? По словам жительницы дома Екатерины Луневской, Харьякс утверждает, что оплачивает счета за свои квартиры, но выписку об оплате жильцам не предоставляет. Буквально накануне выхода сюжета "Инсайта" квартирное товарищество Уус, 9 погасило часть задолженности за отопление. Теперь суммарный долг дома составляет 4144 евро.

Растут и счета за электричество, при том, что не везде на лестничной клетке в доме есть свет. “Если судить по счетам оплаты за электроэнергию, то получается, что, наверное, у них во всех подъездах и подвалах стоят 200-ваттовые лампочки и они не выключаются ни днем ни ночью", – прокомментировала Светлана Логинова.

"В долгах не только возглавляемые Харьяксами дома, но их собственная фирма"

Если в прошлом году товарищество платило за коммунальное электричество около 40 евро, то в июне и июле этого года – более 100 евро.

Хумала, 5: разорили и ушли

В долгах не только возглавляемые Харьяксами дома, но их собственная фирма. Harjaks Inkasso имеет задолженности перед квартирным товариществом Вахтра, 10 и Олеви, 17. После приобретения квартир в этих домах предприятие не заплатило товариществам ни цента.

Кроме того, в 2013 году другое предприятие Харьяксов, Ida Stomadent, арендовало целый этаж коммерческой площади по адресу Кесквяльяк, 8а в Йыхви и наняло фирму, которая выполнила часть ремонтных работ. Денег не увидел никто, свою фирму Харьяксы ликвидировали.

Это позволяет утверждать, что иногда Харьяксы попросту не платят по счетам. Но не забывают платить себе.

Так произошло в случае с домом по адресу Хумала, 5 в поселке Сомпа. В 2015 году неожиданно для жильцов вошли в его правление, однако продержались всего 7 месяцев, затем их выгнали. Однако после столь короткого срока товарищество 13 месяцев выплачивало долги, которых, как считает нынешний председатель товарищества Лилия Бирюк, могло не быть, если бы в дом не пришли Харьяксы.

По словам Бирюк, Харьяксы нанесли дому ущерб порядка 7000 евро. Большая его часть связана с судебными исками. Один иск был подан еще до прихода нового правления, однако Харьяксы его попросту проигнорировали и из-за этого товарищество проиграло суд практически автоматически.

Роланд Харьякс сразу же сделал свою жену управляющей домом и назначил ей зарплату. "Хотя до того момента у нас ни один член правления вообще не получал денег. Мы выживали", – рассказала Бирюк.

Новое правление увеличило тарифы, т.е. то, какую сумму каждая квартира платит в счет общих расходов товарищества. Если раньше квартира площадью 65,7 кв м платила в общий фонд около 47 евро, то с новыми тарифами – уже 66 евро. Как рассказала Бирюк, решение было принято без общего собрания. К тому же, потом Харьяксы пытались утвердить тарифы задним числом.

"Достоверно сказать, куда уходят деньги квартирных товариществ, невозможно. Но можно предположить, что счета как минимум двух домов – Уус, 9 и Уус, 11 – опустошены, поскольку они занесены в списки должников Налогово-таможенного департамента"

Но несмотря на повышение тарифов, у дома появились долги перед коммунальными предприятиями. Если перед приходом Харьяксов на счету товарищества было 600 евро, то на начало сентября 2016 года, когда их прогнали, там был круглый ноль.

По словам Бирюк, единственное, за что платил дом регулярно и без перебоев при Харьяксах – вода и вывоз мусора. Также новый председатель не забывал отчислять деньги себе и своей жене за некие услуги. Суммарно Харьяксы заплатили себе чуть меньше 800 евро. Сумма кажется небольшой, но только если не принимать во внимание финансовое положение товарищества.

Уус, 5а: счет дома – на жильца

Юлия Флотская живет в доме по адресу Уус, 5а, которым также управляет Роланд Харьякс. Он вошел в правление в 2015 году.

Квартира Юлии находится на газовом отоплении. До сих пор она платила 15% от общего счета за тепло за использование стояков. Никто из соседей, по словам Флотской, не был против.

Роланд Харьякс потребовал, чтобы Флотская перевела квартиру на центральное отопление, однако та отказалась. "И потом пошли долги, он стал начислять мне 100%", – рассказала жительница дома.

Чтобы взыскать долг с Флотской, Роланд Харьякс нанял юридическое бюро своей жены, скорее всего, заплатив ей деньги из бюджета дома. Но Вируский уездный суд решил, что его требования бездоказательны и постановил, что товарищество должно покрыть расходы Флотской на юриста – 120 евро. Однако деньги Юлии проигравшее спор товарищество не заплатило, а списало из долга, который на тот момент уже был признан несуществующим.

Флотская утверждает, что и в ее доме, как и в Сомпа, тарифы были подняты без решения собрания. К сожалению, подкрепить слова людей документами невозможно, поскольку протоколы собраний, как и годовые отчеты, Харьяксы в регистр не подают, а на вопросы журналистов не отвечают.

Таким образом, достоверно сказать, куда уходят деньги квартирных товариществ, невозможно. Но можно предположить, что счета как минимум двух домов – Уус, 9 и Уус, 11 – опустошены, поскольку они занесены в списки должников Налогово-таможенного департамента. Поэтому, возможно, отопления в этом году там не дадут.