Рихо Террас обсудил на Кипре военную роль малых стран в Европе

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас в ходе визита на Кипр встретился с министром обороны, командующим Силами обороны и подразделениями спецназа островного государства, обсудив с ними военную роль малых стран в Европе, общую ситуацию в сфере безопасности и военные проекты Европейского союза.

Об этом сообщила в четверг, 5 октября, пресс-служба Главного штаба Сил обороны, отметив, что круг этих тем Террас как представитель председательствующей в ЕС страны затронул в беседе с министром обороны Кипра Христофоросом Фокаидисом.

"Я рад, что наше видение военного сотрудничества Европейского союза во многом совпадает", - сказал Террас, по словам которого министр Фокаидис позитивно оценил проведенные недавно в Эстонии кибер-учения с участием министров обороны ЕС.

"Я уверен, что это сферы, в которых мы сможем успешно развивать наше сотрудничество", - добавил Командующий Силами обороны Эстонии.

Генерал Террас в ходе двухдневного визита на Кипр побывал в расположении подразделения спецназа, ознакомился с программой подготовки личного состава, его вооружением и снаряжением.