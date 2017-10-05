В Петербурге перед митингом Навального закрыли Марсово поле

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле, где 7 октября сторонники Алексея Навального хотят провести митинг, начались работы по благоустройству.

Пространство огорожено металлическими заграждениями и ленточками; рабочие чистят и обмеряют дорожки для замены гравия, пишет "Фонтанка".

Благоустройство, по словам рабочих, проводится по плану и продлится несколько дней. В городском комитете по благоустройству заявили, что работы идут с понедельника в рамках осеннего месячника по благоустройству.

В комитете по благоустройству изданию сообщили, что Марсово поле является открыточным видом Петербурга, в связи с чем ежегодно власти заботятся о его состоянии. В этом году это особенно важно, так как дни проведения Петербургского экономического форума сдвинуты на более ранние сроки из-за чемпионата мира по футболу.

"На Марсовом поле сажают тюльпаны, ровняют дорожки и восстанавливают скамейки. С 1 октября начался осенний месячник по благоустройству, а работы на Марсовом поле ведутся с понедельника", – уточнили в ведомстве, отметив, что их работа не связана с политической жизнью города.

7 октября сторонники политика Алексея Навального, который находится под арестом, планируют провести на Марсовом поле в Санкт-Петербурге протестный митинг. Первоначально там предполагалось провести встречу Навального со сторонниками; городские власти отказались согласовать мероприятие, передает meduza.io.

Навальный объявил о проведении 7 октября акций во всех городах, где открыты штабы в его поддержку. В большинстве случаев речь идет о пикетах; в Москве и Санкт-Петербурге, по словам политика, должны пройти митинги. В Москве власти также отказались согласовать акцию.

Петербургское Марсово поле входило в число городских гайд-парков — мест, где можно проводить акции без согласования с властями. 12 июня там прошел, в частности, антикоррупционный митинг сторонников Навального. В августе власти Петербурга исключили Марсово поле из перечня гайд-парков.