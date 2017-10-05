Благодаря пособию в Ида-Вирумаа работу получили 460 долговременных безработных

С пособием на создание рабочего места в Ида-Вирумаа работу получили 460 долговременных безработных, пишет региональная газета "Северное побережье", напоминая, что предприятия региона могли ходатайствовать о пособии с 1 мая 2016 года.

В конце апреля прошлого года для решения проблем трудозанятости в Ида-Вирумаа правительство утвердило проект о создании дотации по созданию рабочих мест в размере 50% зарплаты работника.

Цель выплаты дотации – поощрить создание рабочих мест в Ида-Вируском уезде, где зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Эстонии.

Дотация выплачивается работодателю, который в течение месяца нанял в Ида-Вируском уезде не менее 20 работников. После выполнения этого условия работодатель может получать дотацию за каждого дополнительно нанятого безработного.

Максимальная ставка дотации равна двойной минимальной ставке зарплаты, она выплачивается в течение 12 месяцев. В 2016 году двойная минимальная ставка составляла 5,08 евро за час и 860 евро за месяц, а в 2017 году – 5,56 евро и 940 евро соответственно.

В 2016 году на дотацию было выделено 400 000 евро, а в 2017 году выделено 2,5 млн евро. Дотация финансируется на средства целевого капитала услуг и дотаций рынка труда.

Больше всего с помощью этой дотации в регионе создано новых рабочих мест в деревообрабатывающей промышленности, в швейном деле и в секторе туризма. Большую часть новых рабочих мест в регионе Ида-Вирумаа удалось создать в Нарве.

"Сейчас продолжается подготовка договоров с несколькими предприятиями, в результате граница полтысячи будет превышена. Если все пойдет как задумано, то не таким уж нереальным может оказаться и план в 600 новых рабочих мест", – сообщила газете заведующая Ида-Вируским отделом Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

Первоначально план выделять пособия ограничивался концом 2017 года, однако выплата пособий продолжится и в 2018 году. Работодатели, которые подадут ходатайство о выделении пособия в 2017 году и заключат с новыми работниками бессрочные трудовые договоры, получат право на пособия в течение 12 месяцев с момента заключения договора.