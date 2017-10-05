Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

По словам бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, правительство которого приняло решение вложить 70 млн евро в строительство приграничной железнодорожной станции Койдула на фоне падения российского транзита после "Бронзовой ночи", станция была нужна для пресечения потока контрабанды и обеспечения безопасности жителей Тарту.

"Тогда занимались контрабандой сигарет и так далее, потому что пограничные и таможенные процедуры тогда проводились в городе Тарту", - сказал Ансип в четверг, 5 октября, в интервью "Актуальной камере".

Экс-премьер добавил, что для проверки поезда в то время надо было предупреждать РЖД об остановке на границе, что, соответственно, уменьшало шансы на поимку контрабандистов.

Кроме того, станция требовалась для обеспечения безопасности жителей Тарту: по словам Ансипа, опасные грузы проверялись прямо в центре Тарту, а их содержание достигало 50% от общего грузопотока.

Как стало известно на этой неделе, станция Койдула, которую открыли шесть лет назад и строительство которой обошлось в 70 млн евро, работает сегодня лишь на 10% от своей пропускной способности.

Эксплуатационные расходы станции составляют почти полмиллиона евро в год. Помимо железнодорожного вокзала, здесь имеются таможенный склад и депо для ремонта локомотивов, от аренды которого недавно отказалась "дочка" ЭЖД EVR Cargo.

В ЭЖД в принципе не исключают закрытия станции, но пытаются найти способы увеличить ее загрузку. "В принципе, возможно все, но такой необходимости я сейчас не вижу, потому что расходы мы уже свели к минимуму. Станция сама по себе очень нужна, поэтому мы работаем, чтобы у нее было больше работы", - сказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон также считает, что закрыть станцию было бы радикальным решением.

"Мы со своей стороны предпринимаем усилия, чтобы у транзита было будущее в Эстонии. Для этого была восстановлена комиссия по транзиту, которая не собиралась с 2011 года, а в этом году она собралась в очередной раз. Комиссия состоит из экспертов в своей области, специалистов и руководителей различных ведомств, в чьих силах что-то сделать для восстановления транзита", - сказала министр.

По словам Лайдвеэ, в ноябре этого года должен прийти первый контейнерный состав из Китая. Это дает надежду на улучшение ситуации.