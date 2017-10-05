Elron получила первые колесные пары из России

В Эстонию поступили первые колесные пары российского производства, на которые в течение нескольких лет перейдут швейцарские пассажирские поезда государственной компании Elron.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила "Актуальная камера".

В Elron сообщили, что в среднем в неделю планируется менять одну-две колесные пары в зависимости от износа колес.

"В принципе, здесь технология такая, что на каждом поезде меняется в зависимости от износа одна-две колесные пары за раз, не больше. Мы планируем в этом году поменять всего 30-40 колесных пар, примерно такие же планы на следующий год", - сказал технический руководитель Elron Марк Пакин.

О необходимости заменить на поездах Elron сотни колесных пар, произведенных в Европе, стало известно этим летом. В июне был объявлен конкурс, который выиграла компания Skinest Rail предпринимателя Олега Осиновского, с которой был заключен контракт на 670 000 евро. В свою очередь, Skinest Rail закупает колеса у Выксунского металлургического завода, расположенного в Нижегородской области в России.

Переформирование колесных пар проходит на заводе фирмы в латвийском Даугавпилсе, после чего они возвращаются обратно в Эстонию.

"Колесные пары будут поставляться от фирмы Skinest Rail. Запланировано договором всего 120 колесных пар, они будут поставляться в течении двух лет, - пояснил Пакин. - В среднем и будет такой темп выдержан, что 1-2 колесные пары меняются в течение недели. В зависимости от параметров износа, то есть они постоянно отслеживаются и заносятся в план ремонта".