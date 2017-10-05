12-летний гимназист в Выруском уезде угрожал ножом одноклассникам ({{commentsTotal}})
12-летний ученик гимназии Антсла в Выруском уезде в среду угрожал ножом одноклассникам на уроке физкультуры в пятом классе.
Об этом в четверг, 5 октября, сообщила "Актуальная камера".
Во время инцидента никто не пострадал.
В Лыунаской префектуре полиции сообщили, что мальчик отстранен от занятий в школе и переведен на домашнее обучение. С учениками работает школьный психолог.
Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
Редактор: Андрей Крашевский