Актуальная камера 05.10.2017 (20:00)

Международное политическое издание Politico в среду назвало экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса одним из потенциальных кандидатов в переговорщики для посредничества между властями Испании и добивающейся независимости администрацией Каталонии.
В пятницу состоится торжественное открытие нового помещения молодежного центра Ласнамяэ по адресу Пунане, 69 (корпус D, первый этаж). В том же здании, но в другом корпусе находится школа по интересам Тондираба.
Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.
По мнению предпринимателя Райво Варе, показанные в фильме "14 падежей" проблемы русских детей при интеграции в эстонскоязычную среду кроются в головах их родителей.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил