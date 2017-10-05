В пятницу облачно, возможен дождь, +9.. +12

Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах северо-западный 5-8 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 0 до +7, на островах и побережье местами до +10.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на островах и западном побережье северный, северо-западный, порывами до 13 м/с. Температура воздуха от +9 до +12.