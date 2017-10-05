В пятницу облачно, возможен дождь, +9.. +12

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Погода
Днем облачно с прояснениями.
Днем облачно с прояснениями. Автор: Фото: Мадис Лаур
Погода

Небольшой циклон смещается с Эстонии на запад России.

Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на островах северо-западный 5-8 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 0 до +7, на островах и побережье местами до +10.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на островах и западном побережье северный, северо-западный, порывами до 13 м/с. Температура воздуха от +9 до +12.



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Референдум в Каталонии
Президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Politico: Ильвес – один из потенциальных кандидатов в переговорщики по каталонскому кризису

Международное политическое издание Politico в среду назвало экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса одним из потенциальных кандидатов в переговорщики для посредничества между властями Испании и добивающейся независимости администрацией Каталонии.

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

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