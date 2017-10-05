Молодежный центр Ласнамяэ переезжает в новый дом

В пятницу состоится торжественное открытие нового помещения молодежного центра Ласнамяэ по адресу Пунане, 69 (корпус D, первый этаж). В том же здании, но в другом корпусе находится школа по интересам Тондираба.

Раньше по этому адресу была средняя школа Тондираба, которая прекратила свою деятельность в 2005 году.

В ходе строительных работ были обновлены амортизированные техносети, для повышения энергоэффективности утеплили фасад и крышу, установили систему принудительной вентиляции, обновили озеленение и построили парковку.

Стоимость строительных работ составила 3,6 млн евро и работы провела фирма Nordlin Ehitus OÜ.