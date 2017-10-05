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Молодежный центр Ласнамяэ переезжает в новый дом ({{commentsTotal}})

Эстония
Район Ласнамяэ в Таллинне.
Район Ласнамяэ в Таллинне. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

В пятницу состоится торжественное открытие нового помещения молодежного центра Ласнамяэ по адресу Пунане, 69 (корпус D, первый этаж). В том же здании, но в другом корпусе находится школа по интересам Тондираба.

Раньше по этому адресу была средняя школа Тондираба, которая прекратила свою деятельность в 2005 году.

В ходе строительных работ были обновлены амортизированные техносети, для повышения энергоэффективности утеплили фасад и крышу, установили систему принудительной вентиляции, обновили озеленение и построили парковку.

Стоимость строительных работ составила 3,6 млн евро и работы провела фирма Nordlin Ehitus OÜ.

Редактор: Ирина Киреева

ласнамяэмолодежный центр


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ЭСТОНИЯ
Район Ласнамяэ в Таллинне.

Молодежный центр Ласнамяэ переезжает в новый дом

В пятницу состоится торжественное открытие нового помещения молодежного центра Ласнамяэ по адресу Пунане, 69 (корпус D, первый этаж). В том же здании, но в другом корпусе находится школа по интересам Тондираба.

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Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

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