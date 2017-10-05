К утру второго дня предварительного и электронного голосования на выборах в органы местные самоуправления проголосовать успели 31 312 человека, передали утренние теленовости ETV+.

В Департаменте государственной инфосистемы подтвердили, что до настоящего времени никаких технических проблем с электронным голосованием не возникало.

Государственная служба по организации выборов сообщила в четверг, что на избирательных участках в уездных центрах в первый день голосования проголосовали 6103 человека.

На предварительном голосовании наибольшая активность была отмечена на избирательном участке в таллиннском ТЦ Lasnamäe Centrum, где проголосовали 618 человек.

На прошлых выборах четыре года назад в первый день предварительного и электронного голосования приняли участие 19 455 человек, т.е. на треть меньше, чем в этом году.

Начавшееся 5 октября в 09:00 электронное голосование будет доступно круглосуточно и завершится 11 октября в 18:00.

Предварительное голосование на избирательных участках в уездных центрах завершится 8 октября в 20:00. В каждом уездном центре открыт как минимум один избирательный участок. В Таллинне таких участков девять, а в Тарту - шесть. Они работают с 12:00 до 20:00.

9-11 октября пройдет предварительное голосование на всех 557 избирательных участках, которые будут работать в день выборов 15 октября. Во время предварительного голосования свой голос можно отдать на любом избирательном участке, независимо от зарегистрированного места жительства. 15 октября можно голосовать только по месту жительства.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Стаса Кузнецова