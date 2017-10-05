К вечеру 5 октября на местных выборах проголосовали почти 30 000 человек

К 20:00 первого дня предварительного и электронного голосования на выборах в органы местные самоуправления, начавшегося в четверг, 5 октября, проголосовать успели 29 894 человека.

Об этом сообщила в четверг Государственная служба по организации выборов.

В сообщении отмечается, что на избирательных участках в уездных центрах проголосовали 6103 человека, а по интернету свои голоса отдали 23 791 избиратель.

В Департаменте государственной инфосистемы подтвердили "Актуальной камере", что до настоящего времени никаких технических проблем с электронным голосованием не возникало.

На предварительном голосовании наибольшая активность была отмечена на избирательном участке в таллиннском ТЦ Lasnamäe Centrum, где проголосовали 618 человек.

На прошлых выборах четыре года назад в первый день предварительного и электронного голосования приняли участие 19 455 человек, т.е. на треть меньше, чем в этом году.

Начавшееся 5 октября в 09:00 электронное голосование будет доступно круглосуточно и завершится 11 октября в 18:00.

Предварительное голосование на избирательных участках в уездных центрах завершится 8 октября в 20:00. В каждом уездном центре открыт как минимум один избирательный участок. В Таллинне таких участков девять, а в Тарту - шесть. Они работают с 12:00 до 20:00.

9-11 октября пройдет предварительное голосование на всех 557 избирательных участках, которые будут работать в день выборов 15 октября. Во время предварительного голосования свой голос можно отдать на любом избирательном участке, независимо от зарегистрированного места жительства. 15 октября можно голосовать только по месту жительства.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Стаса Кузнецова