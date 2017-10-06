В Валгамаа из-за неисправных тормозов в аварию попал маршрутный автобус

В четверг в Валгамаа из-за неисправных тормозов маршрутный автобус съехал в кювет. Помощь медиков потребовалась шести пассажирам.

Авария произошла в 7:25 на 76-м километре шоссе Выру-Мынисте-Валга в деревне Лонди волости Карула. По предварительным данным, из-за неисправности тормозов микроавтобус Iveco Daily, за рулем которого был 60-летний мужчина, проехал Т-образный перекресток и съехал в кювет.

Трех пассажирок автобуса – 46-летнюю, 55-летнюю и 67-летнюю женщин – доставили в валагскую больницу. Позже в больницу обратились еще три пассажирки – 63-летняя, 28-летняя и 21-летняя женщины.