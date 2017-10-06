Опрос: центристов в Таллинне поддерживает 47% респондентов

Партию реформ поддерживают 15%, Социал-демократическую партию – 14% и EKRE – 8% опрошенных, передает ERR Uudised.

IRL выбрали бы 5%, союз Сависаара и "Делового Таллинна" – 2% респондентов. В то же время вероятно, что Эдгар Сависаар по личному мандату все же пройдет в горсобрание, так как в Ласнамяэ за него проголосовали бы 6% опрошенных.

Методика опроса позволяет выделить самых популярных кандидатов в разных округах. Наиболее значительной была поддержка Михаила Кылварта, которого в Ласнамяэ поддержали бы 51% респондентов.

В Мустамяэ по результатам опроса сильный результат показал Тави Аас, которого поддержали 25% респондентов. В Пыхья-Таллинне также самые популярные кандидаты – первые номера центристов Яна Тоом, за которую проголосовали бы 18%, и Раймонд Кальюлайд (17% респондентов). В Нымме Урмаса Паэта (Партия реформ) и Райнера Вакра (СДПЭ) поддержали бы одинаковое количество опрошенных – 19.

Опрос проводили с 25 сентября по 3 октября в интернет-среде. В нем приняли участие 1000 жителей Таллинна старше 16 лет.