Предприятием года в Эстонии назвали фирму Magnetic MRO

Предприятием года в Эстонии стала фирма Magnetic MRO, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов.

В конкурсе, организованном Торгово-промышленной палатой, Центральным союзом работодателей и Фондом содействия развитию предпринимательства, компания Magnetic MRO была названа еще и экспортером года, передали теленовости ETV+.

Самым конкурентоспособным крупным предприятием назвали судоходную кампанию Tallink.

Выступая на церемонии награждения лучших компаний Эстонии, премьер-министр страны Юри Ратас призвал больше ценить предпринимателей. По его словам, в Эстонии много предприятий, которые помогли увеличить роль нашей страны на карте мира.