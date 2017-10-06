Предприятием года в Эстонии назвали фирму по обслуживанию самолетов Magnetic MRO ({{commentsTotal}})
Предприятием года в Эстонии стала фирма Magnetic MRO, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию самолетов.
В конкурсе, организованном Торгово-промышленной палатой, Центральным союзом работодателей и Фондом содействия развитию предпринимательства, компания Magnetic MRO была названа еще и экспортером года, передали теленовости ETV+.
Самым конкурентоспособным крупным предприятием назвали судоходную компанию Tallink.
Выступая на церемонии награждения лучших компаний Эстонии, премьер-министр страны Юри Ратас призвал больше ценить предпринимателей. По его словам, в Эстонии много предприятий, которые помогли увеличить ее роль на карте мира.
Редактор: Ирина Киреева