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ФОТО и ВИДЕО: не менее 9 человек погибли в Германии и Польше из-за шторма "Ксавьер" ({{commentsTotal}})

За рубежом
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Последствия шторма
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Фото: Последствия шторма "Ксавьер" в Германии. Автор: AFP/Reuters/Scanpix
За рубежом

Семь человек погибли и около 10 пострадали в результате обрушившегося на Германию шторма "Ксавьер", а в соседней Польше погибли не менее двух и пострадали около 40 человек.

Четыре человека погибли в федеральной земле Бранденбург, еще по одному в Гамбурге, Берлине и в окрестностях города Шверин, сообщили Deutsche Welle и радионовости ERR. Всех их насмерть придавило упавшими деревьями, пятеро из семи погибших находились в автомобилях.

Штормовой ветер, скорость которого временами достигала 33 м/с, с корнями вырывал деревья и разрушал линии электропередачи.

Экстренные службы Берлина объявили в городе чрезвычайное положение. Пожарная служба Гамбурга сообщила о 800 выездах в связи с непогодой.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn полностью остановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны. Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах.

Экстренная посадка самолета под сильным боковым ветром в Дюссельдорфе

Представители спасательных и аварийных служб обратились к населению с просьбой не покидать своих домов.

По данным TVN, от шторма пострадала и Польша, где погибли двое и пострадали около 40 человек, передает новостной портал ERR. Экстренные службы страны были вынуждены отреагировать более чем на 10 000 вызовов в связи с непогодой, а свыше 800 000 домохозяйств остались без электричества.

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Редактор: Ирина Киреева

штормгерманияксавьер


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