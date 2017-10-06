Семь человек погибли и около 10 пострадали в результате обрушившегося на Германию шторма "Ксавьер", а в соседней Польше погибли не менее двух и пострадали около 40 человек.

Четыре человека погибли в федеральной земле Бранденбург, еще по одному в Гамбурге, Берлине и в окрестностях города Шверин, сообщили Deutsche Welle и радионовости ERR. Всех их насмерть придавило упавшими деревьями, пятеро из семи погибших находились в автомобилях.

Штормовой ветер, скорость которого временами достигала 33 м/с, с корнями вырывал деревья и разрушал линии электропередачи.

Экстренные службы Берлина объявили в городе чрезвычайное положение. Пожарная служба Гамбурга сообщила о 800 выездах в связи с непогодой.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn полностью остановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны. Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах.

Экстренная посадка самолета под сильным боковым ветром в Дюссельдорфе

Представители спасательных и аварийных служб обратились к населению с просьбой не покидать своих домов.

По данным TVN, от шторма пострадала и Польша, где погибли двое и пострадали около 40 человек, передает новостной портал ERR. Экстренные службы страны были вынуждены отреагировать более чем на 10 000 вызовов в связи с непогодой, а свыше 800 000 домохозяйств остались без электричества.

Видеосюжет утренних теленовостей ETV+: