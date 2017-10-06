ФОТО: в Германии прошел шторм "Ксавьер", есть жертвы

Семь человек погибли и около 10 пострадали в результате обрушившегося на Германию шторма "Ксавьер".

Четыре человека погибли в федеральной земле Бранденбург, еще по одному в Гамбурге, Берлине и в окрестностях города Шверин, передает dw.com. Всех их насмерть придавило упавшими деревьями.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn полностью остановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны. Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах. Представители спасательных и аварийных служб обратились к населению с просьбой не покидать своих домов.