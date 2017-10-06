В реке Казари утонул 79-летний мужчина

В четверг в реке Казари около деревни Клоостри перевернулась лодка, в которой находились два человека, один из них погиб.

Сообщение о происшествии на воде в волости Лихула поступило спасателям в 13:35. 77-летняя женщина, на которой во время поездки на лодке был надет спасательный жилет, смогла самостоятельно выбраться на берег, 79-летний мужчина, на котором жилета не было, пропал. Спасшуюся женщину передали медикам скорой помощи, позже ее отпустили на домашнее лечение.

Спасатели из команд Хаапсалу и Лихула, а также добровольцы из Кымси начали поиски на трех лодках. Около 14:30 нашли лодку пострадавших. Поиски мужчины продолжались до половины шестого. После этого поиски начали водолазы. После семи часов недалеко от места, где перевернулась лодка, на глубине нашли тело утонувшего мужчины.