rus.err.ee

ФОТО: новым главой Больничной кассы избран Райн Лаане ({{commentsTotal}})

Эстония
{{1507269720000 | amCalendar}}
Фотогалерея
5 фотографий
Эстония

Совет Больничной кассы в пятницу выбрал новым руководителем учреждения бывшего главу Microsoft Eesti Райна Лаане.

Совету представили две кандидатуры, сказал после заседания министр здоровья и труда и председатель совета Больничной кассы Евгений Осиновский. Согласно уставу Больничной кассы, для избрания на пост директора кандидата должны поддержать две трети совета, кандидатура Лаане эту поддержку получила, отметил Осиновский.

В пользу Лаане сработал его многолетний опыт руководителя. Он приступит к работе 16 октября, добавил Осиновский.

Полномочия нынешнего главы организации Танела Росса истекли 30 сентября, но до утверждения итогов конкурса он остается на посту. Росс, напомним, возглавляет Больничную кассу на протяжении последних пяти лет. Ключевой задачей Больничной кассы является организация медицинского страхования в Эстонии.

Редактор: Ирина Киреева

больничная кассапредседатель


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

04.10

В Пярну подписно соглашение о реконструкции аэропортаОбновлено

04.10

Tallink перевел грузоперевозки из центра Таллинна в МуугаОбновлено

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
подборка видео
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
11:48

ВМС Эстонии проверят пролив Вяйнамери на предмет наличия мин

11:41

Военные корабли проверят в проливе Вяйнамери старые минные поля

11:08

ФОТО: новым главой Больничной кассы избран Райн ЛаанеОбновлено

11:05

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

10:50

Таллинн до сих пор не подал ходатайство о госпомощи для реставрации Горхолла

10:28

ООН призывает государства запретить рекламу колдунов

10:02

Чиновники суперминистерства будут пользоваться гибридными телефонами

09:50

Потребительские цены в Эстонии за месяц почти не изменились

09:25

В результате взрыва в жилом доме в Латвии погибли пять человек

09:18

В России поезд врезался в автобус, 21 человек погиб

08:57

В реке Казари утонул 79-летний мужчина

08:26

ФОТО и ВИДЕО: в Германии прошел шторм "Ксавьер", есть жертвы

08:05

Пора делать прививку от гриппа

08:02

Предприятием года в Эстонии назвали фирму по обслуживанию самолетов Magnetic MRO

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
05.10

Полиция остановила движение по Нарвскому шоссе в Таллинне из-за подозрительного предмета

05.10

После открытия в Нарве новой улицы ученики Пяхклимяэской гимназии оказались в опасности

05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

05.10

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

05.10

Член EKRE Якобишвили: национальный вопрос для нас не главный, а Рейтельманн - отличный пареньОбновлено

05.10

В Силламяэ серьезные травмы получил работник автомастерской, заведено уголовное дело

05.10

"Инсайт": как уклоняются от службы в Эстонской армии

05.10

Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

04.10

В Таллинне открылся интерактивный музей кино

05.10

Закон о сожительстве вызвал скандал в духовенстве Эстонской лютеранской церкви

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
11:05

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

08:05

Пора делать прививку от гриппа

05.10

Промышленные предприятия Пярнумаа проводят дни открытых дверей

05.10

Итоги первого дня досрочного голосования на местных выборах

05.10

Министр образования Майлис Репс поздравила учителей Эстонии с профессиональным праздником

05.10

В Эстонии будет создано три Центра общественного транспорта

05.10

Керсти Кальюлайд призвала молодых избирателей активнее участвовать в выборах

05.10

Полиция: говорящие на русском языке мошенники вновь выслеживают жертв у банкоматовОбновлено

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: