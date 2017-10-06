ФОТО: совет Больничной кассы выбирает нового председателя

Совет Больничной кассы соберется в пятницу, чтобы выбрать нового руководителя учреждения, передает утренние новости ETV+.

На прошлой неделе выбрать нового главу Больничной кассы не удалось. Председатель совета организации Евгений Осиновский тогда сообщил, что кандидаты представили недостаточную документацию.

По данным СМИ, основным претендентом на пост председателя правления Больничной кассы является руководитель Microsoft в Эстонии и в последствии директор балтийского отделения этой компании Райн Лаане.

Полномочия нынешнего главы организации Танела Росса истекли 30 сентября, но до утверждения итогов конкурса он остается на посту. Росс, напомним, возглавляет Больничную кассу на протяжении последних пяти лет. Ключевой задачей Больничной кассы является организация медицинского страхования в Эстонии.