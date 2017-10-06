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В России поезд врезался в автобус, 21 человек погиб ({{commentsTotal}})

За рубежом
В России поезд врезался в автобус, застрявший на железнодорожном переезде.
В России поезд врезался в автобус, застрявший на железнодорожном переезде. Автор: TASS
За рубежом

Во Владимирской области России пассажирский поезд врезался в автобус, застрявший на железнодорожном переезде. Погиб 21 человек, среди погибших есть дети.

Информация о числе жертв поступает противоречивая. "По последним данным, мне доктора сказали, погибших 15 человек", - сказал представитель областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин, сообщает Би-Би-Си.

Эту же цифру назвала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. Следственный комитет России в последнем пресс-релизе сообщает о 19 погибших, подчеркивая, что это предварительные данные.

Представитель оперативного штаба по ликвидации последствий аварии сообщает о 21 погибшем, передает "Интерфакс".

В автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана, один из водителей погиб, сообщил представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

ДТП произошло около 3:30 на переезде в районе станции Покров в Петушинском районе Владимирской области России.

Автобус в казахстанскими номерами, следовавший в Москву, выехал на железнодорожный переезд и заглох, после чего в него врезался поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

 

Редактор: Артур Тооман



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