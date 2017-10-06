В Латвии в Саулкрастском крае вечером в четверг в частном доме произошел взрыв большой силы, при котором погибла семья из пяти человек - родители, дети и бабушка.

Спасатели получили сообщение о взрыве в доме на территории садоводческого кооператива VEF Biķernieki, на участке дороге Саулкрасты-Сея-Рагана 5 октября в 20:32, сообщил портал lsm.lv.

По словам очевидцев, здание рухнуло сразу после взрыва. Как сообщила в пятницу вечером "Актуальная камера", осколки разлетелись в радиусе 100 метров.

Во время спасательных работ, которые завершились около 7:00 в пятницу, обнаружили пятерых погибших. После этого на месте целый день под проливным дождем работали полицейские и военные специалисты.

Как ранее сообщили Latvijas Radio и очевидцы, в доме жил опытный специалист по пиротехнике. Во дворе дома стоял автобус с надписью Pyro power, что также указывало на связь находившихся в доме людей с пиротехникой. В четверг семья пиротехника вернулась с мероприятия, и все пятеро – родители, дети и бабушка — находились в доме.

В уголовной полиции Латвии подтвердили вероятную связь взрыва с пиротехникой. "Основная версия причины взрыва - пиротехника и взрывчатка, которая используется для ее производства. В результате взрыва погибли пять человек - три женщины, мужчина и ребенок, вероятно все они были членами одной семьи", - сказал директор уголовной полиции Латвии Андрей Гришин.

Погибший пиротехник Ильмар Аболиньш имел стаж в несколько десятков лет, устраивал крупные фейерверки и имел награды. Несмотря на это, полиция считает, что хранение им у себя дома большого количества пиротехники и веществ для ее изготовления было безответственным.

Мощность взрыва оценили примерно в сто килограммов в тротиловом эквиваленте.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Рагнара Конта

Šorīt ugunsdzēsēji glābēji pabeidza glābšanas darbus Saulkrastu novadā, kur vakardien bija sagruvusi māja un bojāgājuši pieci cilvēki. pic.twitter.com/TdLqhdo3IO — VUGD (@ugunsdzeseji) October 6, 2017