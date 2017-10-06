rus.err.ee

Пять человек погибли в результате мощного взрыва в доме пиротехника в Латвии ({{commentsTotal}})

За рубежом
{{1507271100000 | amCalendar}}
За рубежом

В Латвии в Саулкрастском крае вечером в четверг в частном доме произошел взрыв большой силы, при котором погибла семья из пяти человек - родители, дети и бабушка.

Спасатели получили сообщение о взрыве в доме на территории садоводческого кооператива VEF Biķernieki, на участке дороге Саулкрасты-Сея-Рагана 5 октября в 20:32, сообщил портал lsm.lv.

По словам очевидцев, здание рухнуло сразу после взрыва. Как сообщила в пятницу вечером "Актуальная камера", осколки разлетелись в радиусе 100 метров.

Во время спасательных работ, которые завершились около 7:00 в пятницу, обнаружили пятерых погибших. После этого на месте целый день под проливным дождем работали полицейские и военные специалисты.

 

Как ранее сообщили Latvijas Radio и очевидцы, в доме жил опытный специалист по пиротехнике. Во дворе дома стоял автобус с надписью Pyro power, что также указывало на связь находившихся в доме людей с пиротехникой. В четверг семья пиротехника вернулась с мероприятия, и все пятеро – родители, дети и бабушка — находились в доме.

В уголовной полиции Латвии подтвердили вероятную связь взрыва с пиротехникой. "Основная версия причины взрыва - пиротехника и взрывчатка, которая используется для ее производства. В результате взрыва погибли пять человек - три женщины, мужчина и ребенок, вероятно все они были членами одной семьи", - сказал директор уголовной полиции Латвии Андрей Гришин.

Погибший пиротехник Ильмар Аболиньш имел стаж в несколько десятков лет, устраивал крупные фейерверки и имел награды. Несмотря на это, полиция считает, что хранение им у себя дома большого количества пиротехники и веществ для ее изготовления было безответственным.

Мощность взрыва оценили примерно в сто килограммов в тротиловом эквиваленте.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Рагнара Конта

Редактор: Ирина Киреева

латвиявзрыв в жилом доме


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ

По данным оппозиции, Таллинн потратил 11 млн евро на кооперативный банк

По словам членов оппозиции Таллиннского городского собрания, город депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank) 11 миллионов евро. Из этих денег один миллион был потрачен на создание банка, показал проведенный аудит. Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.

выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
12:23

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

В Таллинне в пятницу открыл свои двери фестиваль якутской культуры, где посетителей ждут не только завораживающие киноленты, но и выставка ювелирных изделий и картин из "алмазного края".

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE в субботу в 19:00
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
22:15

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

22:14

Избран новый глава Больничной кассы

22:14

Выставлены оценки развитию государственной реформы

21:59

В субботу дожди, +9.. +13

21:56

В Тарту открывается 8-й фестиваль авторской песни "Музыка листопада"

21:48

Оперная певица Дара Савинова: чтобы попасть в хороший театр, нужен хороший агент

21:39

Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружиемОбновлено

21:18

Пять человек погибли в результате мощного взрыва в доме пиротехника в ЛатвииОбновлено

20:59

Археологи: тысячу лет назад эстонцы выплавляли железо для торговли с викингами

20:58

На фестивале якутской культуры в Таллинне покажут фильмы и ювелирные украшения из Якутии

20:55

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

20:52

Потребительские цены в Эстонии за месяц почти не изменилисьОбновлено

20:45

Актуальная камера 06.10.2017 (20:00)

20:15

У европейцев обнаружили признаки неандертальцев

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

05.10

Пропавший в Нарве 41-летний Алексей при обнаружении нуждался в медпомощиОбновлено

05.10

После открытия в Нарве новой улицы ученики Пяхклимяэской гимназии оказались в опасности

12:58

Российские пограничники помогли 13-летней нарвской байдарочнице

05.10

Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

05.10

Полиция остановила движение по Нарвскому шоссе в Таллинне из-за подозрительного предмета

05.10

"Инсайт": как уклоняются от службы в Эстонской армии

05.10

В Силламяэ серьезные травмы получил работник автомастерской, заведено уголовное дело

15:06

ФОТО: строящийся в Петербурге небоскреб для "Газпрома" уже стал самым высоким зданием Европы

14:13

Предприятием года в Эстонии назвали фирму по обслуживанию самолетов Magnetic MROОбновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
22:15

Русская литература в Эстонии: есть ли у нее "светлое будущее"

22:14

Избран новый глава Больничной кассы

22:14

Выставлены оценки развитию государственной реформы

16:29

Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернетеОбновлено

15:23

Эпидемиолог советует вакцинироваться от гриппа уже сейчасОбновлено

12:18

Новый глава Больничной кассы: учреждению нужна цифровая трансформация

11:05

Больничная касса приглашает женщин на обследование по раннему выявлению рака шейки маткиОбновлено

05.10

Промышленные предприятия Пярнумаа проводят дни открытых дверей

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: