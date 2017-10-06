В Латвии в Саулкрастском крае вечером в четверг в частном доме произошел взрыв, погибли пять человек – родители, дети и бабушка.

По данным Latvijas Radio, в доме жил опытный специалист по пиротехнике, передает lsm.lv.

Спасатели получили сообщение о взрыве в доме на территории садоводческого кооператива VEF Biķernieki, на участке дороге Саулкрасты-Сея-Рагана в 20:32.

По словам очевидцев, здание рухнуло сразу после взрыва. Осколки разлетелись в радиусе 500 метров, в соседнем доме выбиты стекла.

Во время спасательных работ обнаружили пятерых погибших.

Во дворе дома стоит автобус с надписью Pyro power, что указывает на связь находившихся в доме людей с пиротехникой.

Очевидцы тоже говорят, что семья была связана с пиротехникой – в доме жил специалист с очень большим стажем. Его сын-подросток также занимался пиротехникой.

В четверг семья вернулась с мероприятия, и все пятеро – родители, дети и бабушка — находились в доме, говорят очевидцы.

Спасательные работы завершились около 7 утра пятницы.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LTV, взрыв произошел, возможно, из-за неисправности отопительного котла, не исключено, что в доме хранилась пиротехника.

Šorīt ugunsdzēsēji glābēji pabeidza glābšanas darbus Saulkrastu novadā, kur vakardien bija sagruvusi māja un bojāgājuši pieci cilvēki. pic.twitter.com/TdLqhdo3IO — VUGD (@ugunsdzeseji) October 6, 2017