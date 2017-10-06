В результате взрыва в доме пиротехника в Латвии погибли пятеро ({{commentsTotal}})
В Латвии в Саулкрастском крае вечером в четверг в частном доме произошел взрыв, погибли пять человек – родители, дети и бабушка.
По данным Latvijas Radio, в доме жил опытный специалист по пиротехнике, передает lsm.lv.
Спасатели получили сообщение о взрыве в доме на территории садоводческого кооператива VEF Biķernieki, на участке дороге Саулкрасты-Сея-Рагана в 20:32.
По словам очевидцев, здание рухнуло сразу после взрыва. Осколки разлетелись в радиусе 500 метров, в соседнем доме выбиты стекла.
Во время спасательных работ обнаружили пятерых погибших.
Во дворе дома стоит автобус с надписью Pyro power, что указывает на связь находившихся в доме людей с пиротехникой.
Очевидцы тоже говорят, что семья была связана с пиротехникой – в доме жил специалист с очень большим стажем. Его сын-подросток также занимался пиротехникой.
В четверг семья вернулась с мероприятия, и все пятеро – родители, дети и бабушка — находились в доме, говорят очевидцы.
Спасательные работы завершились около 7 утра пятницы.
По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LTV, взрыв произошел, возможно, из-за неисправности отопительного котла, не исключено, что в доме хранилась пиротехника.
Šorīt ugunsdzēsēji glābēji pabeidza glābšanas darbus Saulkrastu novadā, kur vakardien bija sagruvusi māja un bojāgājuši pieci cilvēki. pic.twitter.com/TdLqhdo3IO— VUGD (@ugunsdzeseji) October 6, 2017
Aculiecinieka video no ugunsgrēka vietas! Mūsu rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka ēkā atradušies pirotehnikas krājumi. pic.twitter.com/hvuhkuifSJ— LTV Panorama (@ltvpanorama) October 6, 2017
Редактор: Ирина Киреева