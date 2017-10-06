Потребительские цены в Эстонии за месяц почти не изменились

Индекс потребительских цен в сентябре 2017 года немного снизился на 0,1% по сравнению с августом, а в годовом сравнении вырос на 3,7%. В годовом сравнении сильнее всего подорожало масло - на 47%.

По данным Департамента статистики, по сравнению с августом в сентябре на индекс потребительских цен сильнее всего повлияло завершение сезонных распродаж одежды и обуви, а также появление в продаже новых сезонных товаров. За месяц продукты питания и неалкогольные напитки подешевели на 1%, овощи на 7,6%, а рыба и рыбные изделия на 3,3%. Кроме этого, купленные на сентябрь авиабилеты были дешевле на 11%, а гостиничные услуги — на 9%.

По сравнению с сентябрем 2016 года товары подорожали на 3,7%, а услуги на 3,5%. Административно регулируемые цены на товары и услуги поднялись за год на 7,4%, нерегулируемые — на 2,7%.

По сравнению с прошлым сентябрем на индекс потребительских цен сильнее всего повлияло подорожание продуктов питания и неалкогольных напитков на 5,8%. Треть роста цена связано с ростом цен на молоко, молчные продукты и яйца (12,5%), а также выросшие на 26,4% цены на жиры. Мясо и мясные изделия подорожали на 2,9% и цены на фрукты выросли на 8,7%.

Пиво подорожало на 26%, табачные изделия на 6,2%. Бензин подорожал на 11,3%, а дизельное топливо на 9,8%.

Из продуктовых товаров масло подорожало на 47%, нежирное молоко на 25%, а картофель на 20%.