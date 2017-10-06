Чиновники суперминистерства будут пользоваться гибридными телефонами

Новые универсальные устройства, которые одновременно выполняют функции мобильного, стационарного и интернет-телефона, первыми в Эстонии получили сотрудники министерств, расположившихся в здании суперминистерства.

Уникальными устройствами могут пользоваться 700 работников Министерства социальных дел, Министерства юстиции, а также Министерства экономики и коммуникаций. К концу года гибридные телефоны уже будут почти у 2000 государственных служащих.

Официальные номера стационарных телефонов, нужные для разграничения служебных и личных разговоров, сохраняются. При этом отпала необходимость устанавливать стационарные телефоны в министерских офисах, прокладывать кабели и обеспечивать прочую инфраструктуру, поскольку новое коммуникационное решение полностью базируется на технологии мобильной связи и VoIP.

Тендер по оказанию услуг связи располагающимся в одном здании четырем министерствам и подведомственным им учреждениям выиграл Tele2.