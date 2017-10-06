Таллинн до сих пор не подал ходатайство о госпомощи для реставрации Горхолла

Таллиннские городские власти до сих пор не представили Министерству экономики ходатайство о государственной помощи для реставрации Горхолла, хотя первоначально планировали сделать это в сентябре.

"Составление предварительного документа о государственной помощи требует еще какого-то времени, поскольку речь идет об объемной работе", – ответили в пресс-службе мэрии на запрос ERR.

В ответе значится, что по плану уведомление должны представить в течение сентября или октября, поэтому временные сроки еще не вышли. "В законе не установлено срока для подачи ходатайства о госпомощи. Речь идет о временном промежутке, установленном нами".

В пресс-службе добавили, что прежде, чем подавать ходатайство в Европейскую комиссию, город планирует согласовать это с государством, в том числе с представителями Министерства экономики, поскольку у государства – важная инвестиционная роль.

Согласно планам, Горхолл в будущем превратится в современный концертный комплекс и конференц-центр. Для финансирования строительства из городского и государственного бюджета необходимо получить разрешение Брюсселя на оказание госпомощи.