Военные корабли проверят в проливе Вяйнамери старые минные поля

В понедельник в проливе Вяйнамери начинается операция флота ВМС, которая продлится до пятницы и в ходе которой будет картографировано морское дно и проверены районы минных полей времен мировых войн.

В операции примут участие минные тральщики Ugandi и Admiral Cowan, судно поддержки Wambola и водолазная группа ВМС – в общей сложности около 100 действительных и срочных военнослужащих, сообщил главный штаб Сил обороны.

"С помощью подобных операций мы повышаем навигационную безопасность на своих судоходных маршрутах, тем самым гарантируя более безопасную среду проживания нашему населению, – сказал глава флота ВМС капитан-лейтенант Пеэтер Иваск. – Одна из главных задач ВМС – противоминная деятельность на море. Это область, которую мы последовательно развиваем".

За последние десятилетия в морских акваториях Эстонии внутригосударственными усилиями и в ходе международного сотрудничества было обнаружено и обезврежено более 1200 морских мин и прочих взрывных устройств.