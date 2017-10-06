Японская журналистка умерла от переработки при освещении выборов

Японское общественное телевидение признало, что смерть одной из сотрудниц компании была вызвана многочисленными переработками и неправильной организацией труда. Молодая журналистка, освещавшая выборы, проработала 159 часов сверх нормы и умерла через три дня после дня голосования от сердечной недостаточности. Ее случай может усилить давление на японское правительство, которое ищет способы запретить гражданам засиживаться на работе допоздна.

31-летняя журналистка Мива Садо умерла еще в 2013-м. В июне и июле того года она освещала выборы в Столичную ассамблею Токио и Палату Советников — а через три дня после голосования умерла от хронической сердечной недостаточности. После расследования, длившегося почти год, инспекторы по условиям труда пришли к выводу, что журналистка умерла от серьезных переработок. В месяц, предшествовавший смерти, она проработала 159 часов сверх нормы, а отдыхала всего два дня. Это значит, что в том месяце у нее было 28 рабочих дней по 12 часов каждый, сообщает meduza.

Смерть от переработки ("кароси") — серьезная проблема для японского общества, где принято демонстрировать свое прилежание и дисциплину, засиживаясь на работе допоздна. Каждый год в стране регистрируются сотни смертей, связанных с чрезмерной рабочей нагрузкой и стрессом: люди умирают от инсультов и инфарктов или совершают самоубийства.

Как пишет Guardian, случай Садо, вероятно, усилит давление на японские власти. Год назад общественную дискуссию о вреде переработок спровоцировала смерть 24-летней сотрудницы рекламного агентства Dentsu. Она работала по 100 часов в месяц сверх нормы, жаловалась на физическое и психическое истощение, а после нескольких месяцев переработок покончила с собой. После этого случая правительство предложило наказывать компании, сотрудники которых перерабатывают на 100 и больше часов в месяц, однако никаких мер принято так и не было.