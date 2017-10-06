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Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием ({{commentsTotal}})

За рубежом
Активисты движения по уничтожению ядерного оружия проводят в Вене пикет, на котором требуют дипломатического разрешения корейского кризиса.
Активисты движения по уничтожению ядерного оружия проводят в Вене пикет, на котором требуют дипломатического разрешения корейского кризиса. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Нобелевскую премию мира в 2017 году получило Международное движение по запрещению ядерного оружия (ICAN) за "работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия".

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC, передает meduza.io.

Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания.

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в Осло комитетом из пяти человек, которых выбирает парламент Норвегии.

Согласно правилам, имена номинантов на получение этой премии не разглашаются: они будут рассекречены через 50 лет. Известно только то, что в этом году в списке было 318 претендентов на награду, из которых 215 – физические лица и 103 – общественные и международные организации, передает Би-Би-Си.

Больше номинантов было лишь в прошлом году – 376. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января.

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет девять миллионов шведских крон (944 000 евро).

Редактор: Ирина Киреева

нобелевская премия


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