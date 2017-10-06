По результатам исследования, 83% детей в Эстонии регулярно сидят в интернете и только 15% используют всемирную паутину для чтения. Однако в том, что изменились каналы восприятия информации у детей, нет ничего плохого, считает детский психолог Наталья Беляева.

Согласно данным исследования, проведенного по заказу Tele2, 83% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет регулярно пользуются интернетом. Кроме того, исследование выяснило, что две трети родителей даже не знают, чем их дети занимаются в сети. Тем временем молодые люди получают информацию из довольно обширного медиаспектра

"Большинство детей - 82% - активно пользуются YouTube, 40-45% - Google и Facebook, а также Instagram и Snapchat. Дети любят играть, и они это делают в интернете - 79% детей проводят свое время за игрой. Также эстонские дети смотрят в интернете довольно много фильмов, общаются, проводят время в соцсетях И только 15% детей читают книги, а слушают аудиокниги и того меньше", - рассказала менеджер отдела основных продуктов для частных клиентов Tele2 Алена Яковлева.

По мнению руководителя психологического центра "Гармония" детского психолога Натальи Беляевой, в том, что у детей изменились каналы восприятия информации, нет ничего плохого.

"Дети стали визуалами, они больше интересуются картинками и воспринимают мир через картинки. Конечно, это не хорошо, когда компьютер, компьютерная или телефонная игра становятся самым важным способом времяпрепровождения", - считает детский психолог Беляева.

При этом, по ее словам, дети также очень много общаются между собой в интернете. "Когда я работаю с детьми и подростками, то часто спрашиваю у них, что они там делают. Они мне рассказывают, что послушали блогера в YouTube, и теперь могут сделать вот так и так", - добавила Беляева.

Как отметила психолог, дети довольно гармонично развиваются при таких источниках информации, но родителям нужно не забывать уделять время детям. Кроме того, упрекая детей за то, что те проводят много времени за гаджетом, родители часто на замечают, что сами ведут себя так же.

"Честно скажу, вероятность того, что дети начнут читать книги, с каждым днем становится все меньше и меньше. Но родители могут прививать желание читать, сами предлагать почитать вечером и узнать что-то новое. Когда родители будут узнавать что-то новое, то и дети тоже будут стремиться", - рекомендует Беляева.

Чего ни в коем случае делать нельзя, по мнению психолога, так это запрещать пользоваться современными технологиями.

"Например, нельзя забирать за плохое поведение, какой-то проступок. Иначе у ребенка формируется очень сильная зависимость от гаджетов, он начинает слишком много внимания акцентировать на времяпрепровождении в компьютере, а это совершенно не нужно", - рекомендует Беляева.

Исследование также показало, что у 96% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет есть собственный мобильный телефон, у 43% - персональный планшет, а 42% пользуются обычным компьютером.