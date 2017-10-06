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Психолог: нет ничего плохого в том, что 83% детей постоянно сидят в интернете ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
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Новости "Радио 4"

По результатам исследования, 83% детей в Эстонии регулярно сидят в интернете и только 15% используют всемирную паутину для чтения. Однако в том, что изменились каналы восприятия информации у детей, нет ничего плохого, считает детский психолог Наталья Беляева.

Согласно данным исследования, проведенного по заказу Tele2, 83% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет регулярно пользуются интернетом. Кроме того, исследование выяснило, что две трети родителей даже не знают, чем их дети занимаются в сети. Тем временем молодые люди получают информацию из довольно обширного медиаспектра.

"Большинство детей - 82% - активно пользуются YouTube, 40-45% - Google и Facebook, а также Instagram и Snapchat. Дети любят играть, и они это делают в интернете - 79% детей проводят свое время за игрой. Также эстонские дети смотрят в интернете довольно много фильмов, общаются, проводят время в соцсетях. Только 15% детей читают книги, а слушают аудиокниги и того меньше", - рассказала менеджер отдела основных продуктов для частных клиентов Tele2 Алена Яковлева.

Пример чтения книг должны подавать родители

По мнению руководителя психологического центра "Гармония", детского психолога Натальи Беляевой, в том, что у детей изменились каналы восприятия информации, нет ничего плохого.

"Дети стали визуалами, они больше интересуются картинками и воспринимают мир через картинки. Конечно, это не хорошо, когда компьютер, компьютерная или телефонная игра становятся самым важным способом времяпрепровождения", - считает детский психолог Беляева.

При этом, по ее словам, дети также очень много общаются между собой в интернете. "Когда я работаю с детьми и подростками, то часто спрашиваю у них, что они там делают. Они мне рассказывают, что послушали блогера в YouTube, и теперь могут сделать вот так и так", - добавила Беляева.

Как отметила психолог, дети довольно гармонично развиваются при таких источниках информации, но родителям нужно не забывать уделять время детям. Кроме того, упрекая детей в том, что те проводят много времени за гаджетом, родители часто на замечают, что сами ведут себя так же.

"Честно скажу, вероятность того, что дети начнут читать книги, с каждым днем становится все меньше и меньше. Но родители могут прививать желание читать, сами предлагать почитать вечером и узнать что-то новое. Когда родители будут узнавать что-то новое, то и дети тоже будут стремиться", - рекомендует Беляева.

Чего ни в коем случае делать нельзя, по мнению психолога, так это запрещать пользоваться современными технологиями.

"Например, нельзя забирать за плохое поведение, какой-то проступок. Иначе у ребенка формируется очень сильная зависимость от гаджетов, он начинает слишком много внимания акцентировать на времяпрепровождении в компьютере, а это совершенно не нужно", - рекомендует Беляева.

Исследование также показало, что у 96% детей в Эстонии в возрасте от 9 до 14 лет есть собственный мобильный телефон, у 43% - персональный планшет, а 42% пользуются обычным компьютером.

Редактор: Надежда Берсенёва

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