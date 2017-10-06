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Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25% ({{commentsTotal}})

Экономика
Парк ветрогенераторов. Иллюстративное фото.
Парк ветрогенераторов. Иллюстративное фото. Автор: Eesti Energia
Экономика

Парки ветрогенераторов предприятия возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia, входящего в концерн Eesti Energia, произвели в сентябре около 15 гигаватт-часов электроэнергии, увеличив объем производства в годовом сравнении на 25%.

Председатель правления Enefit Taastuvenergia Ааво Кярмас объяснил увеличившийся объем производства не только более сильным ветром, но и надежностью работы электрогенераторов.

"Объем производства ветряной энергии зависит не только от того, насколько сильно дует ветер, важную роль играет и то, насколько хорошо мы в состоянии обслуживать ветряки и эксплуатировать их", – сказал Кярмас и добавил, что показатель надежности в прошедшем сентябре был одним из лучших в этом году.

Объем энергии в 15 гигаватт-часов покрывает годовую потребность в электроэнергии приблизительно 6000 домохозяйств со средним уровнем потребления.

Все парки ветрогенераторов Эстонии произвели в сентябре в общей сложности около 50 гигаватт-часов электроэнергии. Ветряки Enefit Taastuvenergia произвели за девять месяцев 147 гигаватт-часов электроэнергии, а все ветрогенераторы Эстонии – 464 гигаватт-часа.

В сентябре фирма Enefit Taastuvenergia произвела в общей сложности около 27 гигаватт-часов электроэнергии, что на 13% больше, чем в сентябре 2016 года.  Объем производства тепла Enefit Taastuvenergia составил в сентябре 26 гигаватт-часов, то есть на 52% больше, чем в прошлом году. Рост производства тепла в основном был обеспечен за счет мусоросжигающей станции Иру, которая продала фирме Utilitas Tallinna значительно больше тепла, чем в сентябре прошлого года.

Производственными подразделениями Enefit Taastuvenergia являются парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу, а также Ируская электростанция и электростанции в Пайде и Валка, которые производят как тепло, так и электроэнергию. Кроме этого предприятие Enefit Taastuvenergia производит гидроэлектроэнергию на гидроэлектростанциях "Линнамяэ" и "Кейла-Йоа".

Правительство сообщило о желании вывести миноритарную долю собственности Enefit Taastuvenergia на биржу. В настоящее время концерн Eesti Energia занимается предварительным анализом вывода Enefit Taastuvenergia на биржу.

Редактор: Артур Тооман



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