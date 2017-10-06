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Российские пограничники помогли 13-летней нарвской спортсменке ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Нарвская гребная база. Иллюстративное фото.
Нарвская гребная база. Иллюстративное фото. Автор: visitestonia.com
Ида-Вирумаа

У тренировавшейся 5 октября на Нарове юной спортсменки по академической гребле сломалось весло, и ее унесло течением за контрольную линию. Российская погранохрана спасла спортсменку и передала ее тренеру.

Как сообщила Идаская префектура, 5 октября около 17:15 у тренировавшейся на Нарове 13-летней спортсменки сломалось весло и ее унесло течением за временную контрольную линию на территорию России.

Российские пограничники пришли спортсменке на помощь. На место выехал оперативный руководитель Нарвского кордона.

Около 18:30 российская погранохрана передала юную спортсменку ее тренеру.

Редактор: Артур Тооман

нарова


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ИДА-ВИРУМАА
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