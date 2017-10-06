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Президент Кальюлайд не понимает злости вокруг закона о совместном проживании ({{commentsTotal}})

Эстония
Президент Керсти Кальюлайд в ERR.
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Фото: Президент Керсти Кальюлайд в ERR. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Закон о совместном проживании ничего не отнимает у гетеросексуальных людей, тогда как люди с другой ориентацией тоже должны иметь возможность регулировать свои отношения, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Программа ETV "Aktuaalne kaamera. Nädal" провела в пятницу в первой студии дома новостей ERR интервью с Керсти Кальюлайд, которая стала президентом Эстонии год назад. Ведущая передачи Мооника Тамла спросила президента в числе прочего и об острых дискуссиях, расколе общества, которые повлек за собой инициированный партией EKRE законопроект об отмене закона о совместном проживании.

"На мой взгляд, закон о совместном проживании не раскалывает эстонское общество. Для многих людей это не выглядит так, как можно заключить из вчерашней или сегодняшней картинки в СМИ", – считает президент.

Кальюлайд уверена, что большая часть жителей Эстонии понимает, что нет смысла запрещать и ограничивать что-то тем людям, которые хотят урегулировать свои отношения, но которые не могут этого сделать традиционным способом.

"Это ничего не отнимет у института брака. Это не отнимет ничего у нас, гетеросексуальных людей. Я не чувствую, что это что-то бы отняло. Я просто не понимаю этой злобы", – отметила президент Керсти Кальюлайд.

Редактор: Ирина Киреева

керсти кальюлайдзакон о сожительстве


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