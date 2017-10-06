Главу каталонской полиции судят за измену

Глава каталонской полиции Жозеп Ллуис Траперо предстал в пятницу, 6 октября, перед судом в Мадриде: его подозревают в мятеже против государства.

Полиция Каталонии обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости 1 октября, сообщает Би-Би-Си.

В качестве подозреваемых в суд вызваны также два главных активиста движения за независимость Каталонии и еще один сотрудник каталонской полиции.

Референдум о независимости Каталонии, прошедший в воскресенье, был признан незаконным.

Слушания проходят в национальном уголовном суде в Мадриде. Дело касается столкновений испанской полицией с тысячами сторонников независимости Каталонии перед зданием регионального министерства экономики в Барселоне 20 сентября.

Испанская газета El Pais назвала выдвинутые против каталонской полиции обвинения экстраординарными в современной истории демократии в Испании и неслыханными со времен диктатуры Франко.

Статья о мятеже, которая была внесена в уголовный кодекс Испании в 1822 году, предполагает тюремной срок до 15 лет. Мятежом считаются действия, направленные против государственных решений или национальных сил безопасности.

В августе, после теракта в Барселоне, каталонскую полицию, напротив, чествовали за быструю ликвидацию ячейки исламистов.