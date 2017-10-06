СМИ: российские хакеры с помощью антивируса Касперского украли данные американских спецслужб

Источник издания сообщил, что в 2015 году они взломали личный компьютер подрядчика АНБ, на котором была установлена антивирусная программа. Из украденных данных стало понятно, что спецагенты внедряются в киберсистемы других государств, передает Лента.

Сообщается, что информация с компьютера партнера АНБ попала в руки российских спецслужб. Источники уверены, что похищенные данные помогли им усилить защиту собственных сетей от взлома американских спецслужб.

Опрошенные изданием эксперты называют случившееся крупнейшей за последние годы брешью в системе безопасности.

В "Лаборатории Касперского" опровергли информацию о причастности ко взлому. "Не было предоставлено никакой информации или свидетельств, подкрепляющих предполагаемый инцидент. Как результат, мы должны предположить, что речь идет об очередном случае ложных обвинений", — ​заявил WSJ представитель компании.

5 октября компания NovaStor обвинила "Лабораторию Касперского" в чтении данных пользователей. Конкурент российской компании разослал потенциальным клиентам соответствующие письма с предупреждением.

В сентябре власти США обвинили "Лабораторию Касперского" в шпионаже. Министерство внутренней безопасности США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании.

В "Лаборатории" обвинения отвергают. Компания заявляла, что стала жертвой политических игр.