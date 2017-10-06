Премьер-министр Юри Ратас обсудил с министрами из Беларуси и Украины восточное партнерство

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Василием Матюшевским и первым вице-премьером и министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым возможности развития сотрудничества в сфере цифровых технологий между ЕС и его восточными партнерами.

По оценке премьер-министра Ратаса, отношения ЕС с восточными партнерами становятся все более плодотворными, в работе находится целый ряд проектов, существенно улучшающих жизнь людей. "Один из наиболее ярких примеров – это вступивший в силу безвизовый режим между Европейским союзом и Украиной, а также временное соглашение о свободной торговле, благодаря которому Украина может бестарифно экспортировать свою промышленную и сельскохозяйственную продукцию в ЕС", - сказал Ратас.

Восточное партнерство является одной из важнейших тем председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Эстония поддерживает правовое и демократическое развитие стран программы восточного партнерства, внедрение добрых традиций государственного управления, соблюдение прав человека и укрепление гражданского общества.

Экономические связи Эстонии с Беларусью и Украиной становятся все более прочными, однако, по оценке премьер-министра Ратаса, пространства для развития еще достаточно. "Интерес к Беларуси со стороны эстонских предприятий высок, они инвестируют в текстильную и деревообрабатывающую промышленность, в лесное хозяйство и производство продуктов питания. Однако большие неиспользованные возможности таит в себе логистический и транзитный сектор, - сказал Ратас. – Расширению сотрудничества, конечно, способствовали бы регулярные прямые авиарейсы между Таллинном и Минском".

С Украиной у Эстонии сложились особенно хорошие контакты в цифровой сфере. "Я рад, что многие украинцы открыли для себя статус э-резидента Эстонии и активно им пользуются. 1200 э-резидентов Украины создали в Эстонии 200 предприятий", - отметил Ратас.

Для того, чтобы эстонские предприятия могли больше инвестировать в рынки Беларуси и Украины и развивать сотрудничество с представителями бизнеса этих стран, Эстония, по словам Ратаса, поддерживает все шаги правительств Беларуси и Украины по созданию правовой и прозрачной среды для предпринимательства.

На встрече с вице-премьером Украины Степаном Кубивым, помимо восточного партнерства, сотрудничества в сфере дигитализации и экономических связей, обсуждалась также ситуация на востоке Украины и в Крыму. Премьер-министр Ратас подтвердил, что ЕС не отменит санкции в отношении России до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью претворены в жизнь и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.