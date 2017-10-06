ФОТО: строящийся в Петербурге небоскреб для "Газпрома" уже стал самым высоким зданием Европы

Строящаяся для "Газпрома" башня комплекса "Лахта Центр" достигла отметки в 384 метра, став самым высоким зданием в Европе еще до достижения проектной высоты в 462 метра.

Об этом сообщила 5 октября пресс-служба "Лахта Центра".

Небоскреб "Лахта Центра" строится с конца августа 2015 года. Согласно проекту, он представляет из себя 87-этажный небоскреб, закручивающийся на 90 градусов от основания до вершины, на которой будет находиться шпиль высотой 117 метров.

От старта поэтажного строительства до превращения башни в самое высокое здание на европейском континенте прошло 827 дней.

Небоскреб весом более 670 000 тонн возводится в условиях самой сложной (3-й) грунтовой категории. Сваи под небоскребом достигают диаметра 2 метра и являются самыми широкими в мире. Операция по бетонированию его фундамента была отмечена в Книге рекордов Гиннеса.

Окончание строительства всего комплекса намечено на 2018 год, а открытие первых объектов - на лето 2019 года.

В "Лахта Центре" разместится штаб-квартира "Газпрома".