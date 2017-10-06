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Более 10 000 человек подали ходатайства о получении ID-карты через интернет ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: SIPA/ Scanpix
Эстония

При помощи электронной системы Департамента полиции и погранохраны (ДПП) ходатайства о получении новой ID-карты подали 10 405 граждан Эстонии.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила пресс-служба ДПП.

В сообщении отмечается, что около трети ходатайств было подано для получения ID-карты несовершеннолетним, а около 1400 - для детей в возрасте до четырех лет.

В полиции отметили, что подавать ходатайства на получение документов через интернет намного удобнее, чем приходить для этого в полицию. "Мы рады, что родители используют наше веб-приложение для получения ID-карты ребенку. Это гораздо удобнее, так как не надо приходить в бюро обслуживания вместе с ребенком и тратить время на ожидание в очереди", - сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам. 

Сейчас среднее время ожидания в очереди в бюро обслуживания без предварительного бронирования составляет в Таллинне 20 минут, а в Тарту - 30 минут.

"Если у Департамента полиции и погранохраны уже имеются корректные данные о вас или вашем ребенке, то вам для подачи ходатайства надо будет сделать всего шесть движений. В электронной среде ходатайство можно подать в удобное для вас время, будь то раннее утро или поздний вечер. Для аутентифицирования можно использовать ID-карту, digi-ID, mobiil-ID либо зайти по банковской ссылке. Ходатайство можно подать не только в компьютере, но и через смартфон либо планшет", - пояснила Абрам.

Через электронную систему Департамента полиции и погранохраны можно подавать ходатайства о получении повторной ID-карты гражданина Эстонии и ID-карты своему несовершеннолетнему ребенку, которому ранее документ не выдавался. Рождение ребенка должно быть зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии и хотя бы один из родителей должен являться гражданином Эстонии, которому ранее выдавалась ID-карта.

Для получения готового документа в бюро обслуживания рекомендуется заранее бронировать время посещения на странице Департамента полиции и погранохраны.

Редактор: Андрей Крашевский



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