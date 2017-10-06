Раскритикованный за поездку в Сирию глава ПАСЕ подал в отставку

Об этом Аграмунт сообщил в пятницу, 6 октября, на своей странице в Twitter.

По словам Аграмунта, он покидает пост главы ПАСЕ "по личным причинам".

Официальный представитель Аграмунта также подтвердил эту информацию корреспонденту ТАСС.

"Он [Аграмунт] представил утром заявление [о желании покинуть пост], - сказал представитель. - Это было его решение, которое он принял, когда посчитал нужным".

Временным главой ПАСЕ станет первый вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл, говорится в официальном заявлении этого консультативного органа, опубликованном в пятницу на его сайте.

28 апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту. Инициаторы этого шага ссылались на то, что он "утратил доверие" коллег. В решении бюро отмечалось, что отныне Аграмунт "не имеет полномочий совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя".

Эта мера последовала после поездки Аграмунта в Сирию совместно с депутатами Госдумы РФ, в программу которой входила и встреча с сирийским президентом Башаром Асадом. Эта поездка вызвала резкую критику со стороны многих членов ассамблеи.

По словам председательствовавшего на апрельском заседании бюро вице-президента ПАСЕ Роджера Гейла, Аграмунт решил не приходить на то заседание и отказался подавать в отставку. Гейл пояснил, что согласно действующему регламенту председателя ПАСЕ невозможно вынудить подать в отставку, поэтому бюро сочло необходимым выразить ему вотум недоверия.