К 2020 году во всех школах Латвии будет преподавание на латышском языке

Согласно плану Минобразования, с 2020/21 учебного года общеобразовательные предметы во всех средних школах Латвии будут преподаваться на латышском языке. Нацменьшинства сохранят право изучать родной язык и литературу, а также осваивать на родном языке предметы, связанные с культурой и историей своего народа.

Переход будет постепенным, но неуклонным, сообщило министерство. Первым шагом стал отказ от принятия ответов на экзаменах в 12-м классе на русском языке: в этом учебном году выпускникам средних школ предстоит отвечать на вопросы тоже на латышском. Ранее позволялось выбрать для ответа родной язык, сообщает lsm.lv

В 2019/20 учебном году начнет расти число предметов, преподаваемых на латышском языке, с седьмого класса. А к девятому классу 80% предметов должно будет преподаваться на госязыке. В этом же учебном году уже и девятиклассникам отвечать на экзаменах нужно будет только на латышском.

Чтобы лучше подготовить детей из нелатышских семей к учебе на государственном языке, в детсадах нацменьшинств для групп начиная с 5 лет уже в 2018/19 учебном году будет задействована программа интенсивного освоения латышского языка, нацеленная на то, чтобы по окончании детсада дети могли сразу учиться в младшей школе на госязыке.

Начиная с 2020/21 учебного года среднее образование на латышском языке будут получать все ученики всех школ Латвии — на нем планируется преподавать все общеобразовательные предметы. Нацменьшинства сохранят право изучать родной язык и литературу, а также осваивать на родном языке предметы (модули), связанные с культурой и историей своего народа, указывает министерство.

С 2021 по 2023 год государство проведет мониторинг реформ в образовании, в 2023-24 годах оценит результаты и сформулирует рекомендации по дальнейшему развитию системы образования.