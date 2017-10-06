США выделят 5 млн долларов на строительство радаров у реки Нарва

Соединенные Штаты Америки выделят Эстонии 5 млн долларов на строительство радарных позиций вдоль реки Нарва для улучшения электронного мониторинга на реке в рамках программы по обустройству восточной границы Эстонии.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило Министерство внутренних дел Эстонии.

Глава МВД Андрес Анвельт приветствовал это решение. "Обустройство восточной границы важно не только для Эстонии, но и для всего Европейского союза и НАТО. Очень приятно, что вклад в это вносят не только эстонские коллеги, но и иностранные партнеры", - сказал министр.

Оборудование радарных позиций включает в себя проектирование, строительство радарной мачты, радара, камер слежения, электрических кабелей, подъездных дорог, телекоммуникационного решения, бесперебойного энергоснабжения, охранной системы и пр.

В МВД отметили, что такие радары существенно улучшат охрану реки Нарва и расширят возможности по обнаружению незаконных пересечений границы.

Цель Эстонии заключается в создании самой современной в Европе государственной границы, которая бы охранялась техническими средствами на всем своем протяжении. Наличие такой охраны позволит в будущем сразу обнаруживать действия поблизости к границе, а также обрабатывать все происходящие на границе инциденты в реальном времени. Запланированная стоимость строительства приграничной инфраструктуры - 70 млн евро.

Весной этого года погранслужба Эстонии сообщала, что используемые на границе радары амортизировались и на их ремонт требуется 400 000 евро. С осени 2016 до весны 2017 года с радарами было пять серьезных инцидентов, из-за которых несколько километров границы оставались без наблюдения. Кроме того, в работе систем слежения возникали и другие мелкие неисправности. Продолжительность перебоев в работе оборудования составляла от одного-двух до тридцати часов.