Движение по улице Тынисмяги в Таллинне будет односторонним до 20 октября ({{commentsTotal}})
В связи с ремонтными работами улица Тынисмяги в Таллинне частично перекрыта, а движение по ней в течение двух недель будет только односторонним.
Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила мэрия Таллинна.
В связи с реконструкцией теплотрассы на улице Тынисмяги выезд по ней с Тоомпуйестеэ на Пярнуское шоссе перекрыт. Улица временно становится односторонней, с проездом от Пярнуского шоссе в сторону церкви Каарли.
Объезд организован по бульвару Каарли и Пярнускому шоссе.
Работы будут продолжаться до вечера 20 октября.
Редактор: Андрей Крашевский