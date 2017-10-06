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Движение по улице Тынисмяги в Таллинне будет односторонним до 20 октября ({{commentsTotal}})

Эстония
Улица Тынисмяги.
Улица Тынисмяги. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В связи с ремонтными работами улица Тынисмяги в Таллинне частично перекрыта, а движение по ней в течение двух недель будет только односторонним.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила мэрия Таллинна.

В связи с реконструкцией теплотрассы на улице Тынисмяги выезд по ней с Тоомпуйестеэ на Пярнуское шоссе перекрыт. Улица временно становится односторонней, с проездом от Пярнуского шоссе в сторону церкви Каарли.

Объезд организован по бульвару Каарли и Пярнускому шоссе.

Работы будут продолжаться до вечера 20 октября.

Редактор: Андрей Крашевский



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